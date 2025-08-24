PODCAST CANLI YAYIN

Zafer ayında Boğaz'da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk'ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı'ndan geçti

Mavi Vatan'ın koruyucuları TCG Anadolu, TCG Savanora, TCG Hızırreis denizaltısı ve Türk Donanması'na ait diğer savaş gemileri, görkemli bir törenle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan Başkan Erdoğan, yapılan 21 pare top atışı ve gemi personelinin çimariva töreniyle selamlandı. İstanbullular, Sarıyer Merkez, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerine akın ederek bu tarihi anlara tanıklık etti.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda yapılan 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu'ndan sabah 06.30'da hareket etti.

Saat 15.30'da başlayan geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluştu.

Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz'e varmalarının ardından saat 15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden güneye hareketiyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer aldı.

Vatandaşlar, gemileri Sarıyer Merkez, Tarabya, Emirgan bölgesi, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli - Bebek hattı, Ortaköy, Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden izledi.

21 PARE TOP ATIŞI VE ÇİMAVİRA SELAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışı ve personelin gemi boyunca yan yana durarak yaptığı selamlama anlamına gelen, çimarivayla selamlandı.

Mavi Vatan Boğaz Geçiş sırasında, TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocukları misafir etti.

Seyir sırasında gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

Mavi Vatan Boğaz Geçişi'nin Moda ve Caddebostan'ın ardından Maltepe Sahili'nde son bulması bekleniyor.

