Zafer ayında Boğaz'da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk'ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı'ndan geçti
Mavi Vatan'ın koruyucuları TCG Anadolu, TCG Savanora, TCG Hızırreis denizaltısı ve Türk Donanması'na ait diğer savaş gemileri, görkemli bir törenle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan Başkan Erdoğan, yapılan 21 pare top atışı ve gemi personelinin çimariva töreniyle selamlandı. İstanbullular, Sarıyer Merkez, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerine akın ederek bu tarihi anlara tanıklık etti.
