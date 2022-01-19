Yurt genelinde kar yağışı esareti! AFAD il il son dakika durumunu paylaştı! Yollar kapandı vatandaşlar mahsur kaldı kazalar yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı.

AFAD'ın yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekilerek, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor" denildi.

