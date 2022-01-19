Yurt genelinde kar yağışı esareti! AFAD il il son dakika durumunu paylaştı! Yollar kapandı vatandaşlar mahsur kaldı kazalar yaşandı
Yoğun kar yağışı birçok ilde etkisini gösterdi. Son dakika gelişmesine göre AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı. Bolu'da 232, Gaziantep'te 33, Kahramanmaraş'ta 99, Artvin'de 77, Bingöl'de 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Diyarbakır'da 136 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı. Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapandı. İşte AFAD'dan gelen son dakika haberine göre il il son durum.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı.
AFAD'ın yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekilerek, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yağışların çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiğine dikkat çekildi.