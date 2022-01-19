Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın kardeşler 'iftira' dedi mahkeme salonu karıştı!
Binlerce kişiyi dolandıran ve milyonlarca lira ile yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde peş peşe görülen duruşmalarda müştekiler mağduriyetlerini ve zararlarını söylerken tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın kimseyi dolandırmadıklarını, kendilerine iftira atıldığını belirterek tahliyelerini istedi.
Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 3 ayrı dava açılmıştı.
AYDIN KARDEŞLER SEGBİSLE KATILDI
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve müştekileri farklı olan 3 davanın duruşmaları bugün peş peşe görüldü. Duruşmalara müştekilerden bir kısmı ve tutuksuz sanıklardan bir kısmı katılırken tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmalarda taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.
'OHAL DÖNEMİNDEKİ KARARLAR DEĞERLENDİRİLSİN'
Sabah'ta yer alan habere göre, İlk davanın duruşmasında sanık Mehmet Aydın'ın avukatı mal varlığındaki tedbirlerin kaldırılmasını ve mallarının satılarak mağduriyetlerin giderilebileceğini söyleyerek tedbir kararlarının OHAL dönemindeki duruma göre verildiğini ve Mehmet Aydın'ın hiçbir bankadan hesap açamadığını belirtti.
İLK DAVADA TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Diğer sanık avukatlarının beyanlarının dinlenmesinden sonra mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi oluşturan somut delillerin olduğu ve sanıkların uzun süre yurt dışında kaçak bulunmaları dikkate alındığında sanıkların kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin az kalacağı düşüncesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin ve sanıkların mallarının üzerindeki el koymanın devamına karar verdi.
'DOLANDIRILDIĞIM İÇİN İNTİHAR EDECEKTİM'
Ardından görülen 2. davanın duruşmasında hareketli anlar yaşandı. Duruşmada, mağduriyetlerini dile getiren müştekilerden biri 'Ben 3 sene intihar ediyordum. 3 üniversite mezunuyum. Yaşamak için saatimi sattım. Bunlara cevap verebilecekler mi? 2 milyon 300 bin lira kaybettim' diyerek isyan etti.