Yunan medyası ve Miçotakis’ten haddini aşan sözler! Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti Yunan medyası SİHA’lar düşürülsün dedi

Ta Nea gazetesi, 'Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra Erdoğan'ın tehditleri' ve 'Güney Kıbrıs'ı da tehdit ediyor' başlıklarıyla haberler yayımladı. Manşetinde 'Erdoğan sesini yükseltiyor' diyen Ta Nea, Yunanistan ve Türkiye arasında adalar ve göç başlıklarında gerilimin tavan yaptığını kaydetti.

Etnos gazetesi 'Erdoğan CNN Türk'te: ABD NATO üyeleri arasında adil davranmıyor, Yunanistan için yeni ani çıkışlar' başlıklı haberinin yanı sıra, 'Kontrol dışı- Ankara tehditler yayıyor ve çevreyi tehlikeli bir şekilde dinamitliyor' manşetini attı.