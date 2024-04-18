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Türkiye'nin sıralaması değişti! O ülkeleri ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları...

Son yıllarda gerek Rusya-Ukrayna gerekse Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan savaşların ardından hangi ülkenin ordusunun daha güçlü olduğu merak edilir oldu. Konuyla ilgili Global Firepower tarafından hazırlanan 2024 yılının en güçlü orduları ortaya çıktı. Listede Türkiye'nin sıralaması ise değişti. İşte dünyanın en güçlü ordularında Türkiye'nin sırası

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 09:14 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:27
Türkiye’nin sıralaması değişti! O ülkeleri ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 1

Global Firepower şirketi, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listeyi açıkladı. Türkiye, bu önemli değerlendirmede birçok ülkenin önüne geçmeyi başardı.

Türkiye’nin sıralaması değişti! O ülkeleri ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 2

100- KIRGIZİSTAN

Türkiye’nin sıralaması değişti! O ülkeleri ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 3

99 - LETONYA

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