Türkiye'nin sıralaması değişti! O ülkeleri ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları...

Son yıllarda gerek Rusya-Ukrayna gerekse Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan savaşların ardından hangi ülkenin ordusunun daha güçlü olduğu merak edilir oldu. Konuyla ilgili Global Firepower tarafından hazırlanan 2024 yılının en güçlü orduları ortaya çıktı. Listede Türkiye'nin sıralaması ise değişti. İşte dünyanın en güçlü ordularında Türkiye'nin sırası