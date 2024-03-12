Marmara'da batan gemi Batuhan A hakkında yeni detaylar! 2 kez rota değiştirmişler! Brandayı kapatmak için bellerine kemer bağlayıp...

Marmara Denizi'nde batan ve hala kayıp olan 3 mürettebatın arandığı Batuhan A gemisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mürettebatın cep telefonu HTS kayıtlarında gemi kaptanının Sahil Güvenlik'i aradığı tespit edilirken savrulan yük üzerindeki brandayı sabitlemeye çalışıp, dolan suyu boşaltırken, denize düşmemek için bellerine emniyet kemeri bağladıkları tespit edildi. Öte yandan gemideki aramalarda eski bir bilgisayar bulundu. Bilgisayar incelemeye alınırken, Batuhan A gemisinin kontrol edilen seyir güzergahında geminin, 01.00 ile 03.00 saatleri arasında 2 kez, rüzgarın sert estiği kuzeydoğu yönüne doğru yol aldığı, bir süre sonra normal güzergahına döndüğü belirlendi.