Marmara'da batan gemi Batuhan A hakkında yeni detaylar! 2 kez rota değiştirmişler! Brandayı kapatmak için bellerine kemer bağlayıp...

Marmara Denizi'nde batan ve hala kayıp olan 3 mürettebatın arandığı Batuhan A gemisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mürettebatın cep telefonu HTS kayıtlarında gemi kaptanının Sahil Güvenlik'i aradığı tespit edilirken savrulan yük üzerindeki brandayı sabitlemeye çalışıp, dolan suyu boşaltırken, denize düşmemek için bellerine emniyet kemeri bağladıkları tespit edildi. Öte yandan gemideki aramalarda eski bir bilgisayar bulundu. Bilgisayar incelemeye alınırken, Batuhan A gemisinin kontrol edilen seyir güzergahında geminin, 01.00 ile 03.00 saatleri arasında 2 kez, rüzgarın sert estiği kuzeydoğu yönüne doğru yol aldığı, bir süre sonra normal güzergahına döndüğü belirlendi.
Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Badalan Limanı'ndan aldığı mermer tozunu, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na getirirken, Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 3 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedenleri batıkta bulunurken, gemi sahibi Murat Altıntaş'ın (51) cansız bedeni ise İmralı Adası açıklarında su yüzeyinde balıkçılar tarafından bulundu. Çalışmalarda, 27'nci güne girilirken, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav (22), deniz yüzeyinde balıkçı motorları ve sahilde ise yaklaşık 500 kişiden oluşan ekiple aranıyor.
SON ARAMA KAPTANA AİT
Olay sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise 4 savcı ve deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi tarafından sürdürülüyor. Soruşturmada; gemi mürettebatının, cep telefonlarıyla kimlerle görüştüğünün belirlenmesi için istenen HTS kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.