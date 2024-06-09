YSK 2024 TYT-AYT-YDT soru kitapçığı 92 SAYFA tüm sorular! YKS 2024 çıkmış sorular ve cevap anahtarı! Az önce yayımlandı...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar için müjdeli haber! ÖSYM, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kitapçıklarının (A, B, C, D) soru ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinde erişime açtı. İşte YKS soru kitapçıkları ve veap anahtarları...