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YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel Türkiye sınırında bulundu! 4 metre aşağı iniliyor ve...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Kişto köyünde terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı bir tünel ortaya çıkarıldı.

10.10.2019 23:48 - Son Güncelleme: 10.10.2019 23:48
YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel Türkiye sınırında bulundu! 4 metre aşağı iniliyor ve...

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.

YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel Türkiye sınırında bulundu! 4 metre aşağı iniliyor ve...

Örgüt işgalindeki Rasulayn'da kurtarılan Kişto köyü ile Türkiye sınırı arasında terör örgütüne ait bir tünel bulundu.

YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel Türkiye sınırında bulundu! 4 metre aşağı iniliyor ve...

Elde edilen görsellerde yaklaşık 4 metre aşağı inildiğinde beton duvarlarla örüldüğü görülen tünelin girişi göze çarpıyor.

YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel Türkiye sınırında bulundu! 4 metre aşağı iniliyor ve...

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel Türkiye sınırında bulundu! 4 metre aşağı iniliyor ve...

TSK'nın SMO ile dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

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