Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün! İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı’nda yaşananlar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor. Önce F-16'ların bombardımanı ile başlayan harekat akşam saatlerinde komando birliklerinin 4 koldan Kuzey Suriye'ye girmesiyle geniş kapsamlı bir harekata dönüştü. İşte Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarından itibaren yaşanan son dakika gelişmeleri…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.
İşte Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde yaşananlar...
18.50 : Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. Darbasiyah'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Rasülayn'da bulunan PKK/YPG'ye gönderilmek istenen yardımların ulaşmasının engellenmiş olacağı belirtildi.