YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınav tarihi ne zaman?

YKS sınav yerleri açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapan binlerce öğrenci sınav tarihini heyecanla bekliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da sınava nerede katılacaklarını araştırmaya başladı. Peki, 2019 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...