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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınav tarihi ne zaman?

YKS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayı içerisinde yapılacak olan üniversite sınavına başvuru yapan adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyor. ÖSYM tarafından sınav tarihi belirlendi. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

14.05.2019 15:13 - Son Güncelleme: 14.05.2019 15:13
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınav tarihi ne zaman?

YKS sınav yerleri açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapan binlerce öğrenci sınav tarihini heyecanla bekliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da sınava nerede katılacaklarını araştırmaya başladı. Peki, 2019 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınav tarihi ne zaman?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda sınav yerleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinden yayınlanıyordu. Buna göre bu sınav giriş yerlerininde aynı şekilde olması bekleniyor.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınav tarihi ne zaman?

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınav tarihi ne zaman?

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınav tarihi ne zaman?

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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