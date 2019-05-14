YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınav tarihi ne zaman?
YKS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayı içerisinde yapılacak olan üniversite sınavına başvuru yapan adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyor. ÖSYM tarafından sınav tarihi belirlendi. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
YKS sınav yerleri açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapan binlerce öğrenci sınav tarihini heyecanla bekliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da sınava nerede katılacaklarını araştırmaya başladı. Peki, 2019 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.