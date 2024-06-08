YKS maratonu başladı! Edirne'de yanlış salona gelen ve kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yurdun 81 ilinin yanı sıra Lefkoşa ve Zagreb'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Edirne'de YKS'nin birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan biri öğrenciyi sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.
Edirne'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan biri öğrenciyi sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.
KİMLİĞİNİ UNUTTU
Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesine gelen bir öğrenci sınava dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti.
Panik halde polislerden yardım isteyen öğrenciyi Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosiklete bindirildi.