YKS maratonu başladı! Edirne'de yanlış salona gelen ve kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yurdun 81 ilinin yanı sıra Lefkoşa ve Zagreb'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Edirne'de YKS'nin birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan biri öğrenciyi sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.