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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 12:36 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 12:36

Bursa'da sınava geç kalan Nisa'nın gözyaşları sel oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne bir dakika ile geç kalan öğrencilerin hayalleri yıkıldı. Bir dakika ile bir yılı kaybeden öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.

Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından sınav merkezine gelen öğrenciler sınava alınmadı. İnegöl'de Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için Yenişehir'den ailesiyle gelen Nisa Burhan, birkaç dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. Ailesi duruma tepki gösterirken, sınav merkezine gelen diğer veliler de yetkililere öğrenciyi almaları için baskı yaptı. Geç kaldığı için sınava alınmayan Nisa ise, annesiyle birlikte gözyaşları döktü.
Kimliğini düşürdü, sınava giremedi


Kimliğini sınava gelirken düşüren bir öğrenci de sınav merkezine alındı. Nüfus Müdürlüğü'ne giden öğrencinin babası, kimlik sahibinin parmak izi olmadığı için yeni kimliğini çıkaramadan geri döndü. Sınav sorumluları kimliğini ibraz edemeyen öğrenciyi okuldan çıkardı.

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