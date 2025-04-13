Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan yüksek hızlı tren ağı, Kırıkkale'nin Delice ilçesine de ulaşıyor! Yıllardır beklenen haber yetkililer tarafından duyuruldu. Delice, Ankara-Kırıkkale-Çorum yüksek hızlı tren hattının bir durağı olacak.

🚆 DELİCE HIZLI TREN HATTINA DAHİL EDİLDİ! Ankara-Kırıkkale-Çorum yüksek hızlı tren hattı kapsamında yapılan açıklama ile birlikte Delice ilçesi de hattın güzergahına eklendi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilecek yeni hızlı tren hattı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattıyla da entegre çalışacak. Böylece, Delice ilçesi hem Ankara hem de Sivas bağlantılı güzergahlar üzerinden hızlı ulaşım imkanına kavuşacak.

🥁 İLÇEDE DAVUL ZURNALI KUTLAMA Açıklamanın ardından Delice ilçesinde adeta bayram havası esti. İlçe meydanında vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlamalar düzenledi. Yıllardır beklenen bu proje, hem ulaşım kolaylığı hem de ekonomik canlılık anlamında ilçe için yeni bir dönemin kapısını araladı.

🗣️ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ UYAN: "TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI YAŞIYORUZ" Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada projenin ilçeye kazandırılmasının büyük bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek şu açıklamada bulundu: "Bugün Delice için tarihi bir dönüm noktası. Vatandaşlarımız artık Ankara, Çorum, İstanbul gibi büyük şehirlere çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'a teşekkürlerimizi sunuyorum."