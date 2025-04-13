Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan yüksek hızlı tren ağı, Kırıkkale'nin Delice ilçesine de ulaşıyor! Yıllardır beklenen haber yetkililer tarafından duyuruldu. Delice, Ankara-Kırıkkale-Çorum yüksek hızlı tren hattının bir durağı olacak.
🚆 DELİCE HIZLI TREN HATTINA DAHİL EDİLDİ!
Ankara-Kırıkkale-Çorum yüksek hızlı tren hattı kapsamında yapılan açıklama ile birlikte Delice ilçesi de hattın güzergahına eklendi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilecek yeni hızlı tren hattı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattıyla da entegre çalışacak. Böylece, Delice ilçesi hem Ankara hem de Sivas bağlantılı güzergahlar üzerinden hızlı ulaşım imkanına kavuşacak.
🥁 İLÇEDE DAVUL ZURNALI KUTLAMA
Açıklamanın ardından Delice ilçesinde adeta bayram havası esti. İlçe meydanında vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlamalar düzenledi. Yıllardır beklenen bu proje, hem ulaşım kolaylığı hem de ekonomik canlılık anlamında ilçe için yeni bir dönemin kapısını araladı.
🗣️ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ UYAN: "TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI YAŞIYORUZ"
Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada projenin ilçeye kazandırılmasının büyük bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek şu açıklamada bulundu:
"Bugün Delice için tarihi bir dönüm noktası. Vatandaşlarımız artık Ankara, Çorum, İstanbul gibi büyük şehirlere çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'a teşekkürlerimizi sunuyorum."
🚄 ULAŞIMDA YENİ DÖNEM: ANKARA - ÇORUM ARASI 1,5 SAATE DÜŞÜYOR!
Dev proje hayata geçtiğinde, Ankara ile Çorum arasındaki mesafe yaklaşık 1,5 saatlik sürede aşılacak. Bu da hem yolculara zaman tasarrufu sağlayacak hem de ulaşımda konfor standartlarını üst seviyeye taşıyacak. Delice ilçesi de bu hat üzerinde bir durak olacak, böylelikle vatandaşlar büyük şehirlere daha hızlı erişim sağlayabilecek.
🎓 ÖĞRENCİLERDEN TAM DESTEK: "ARTIK YOL ÇİLESİ BİTECEK"
Hızlı tren hattı özellikle üniversite öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Delice'de yaşayan öğrenciler, şehir dışındaki üniversitelere veya memleketlerine daha kısa sürede gidebilecek olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenci Göksu Bozkurt konuyla ilgili, "Şehir dışından gelen öğrenciler için büyük kolaylık olacak. Artık daha kısa sürede evimize ulaşabileceğiz," diyerek düşüncelerini paylaştı.
🏘️ İLÇE EKONOMİSİNE CAN SUYU
Sadece ulaşım değil, Delice ekonomisinin de bu projeyle hareketlenmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, hızlı tren hattı sayesinde ilçeye olan erişim kolaylaşacak, bu da yeni yatırımların önünü açacak.
Yerel esnaftan turizm girişimcilerine kadar pek çok sektörün gelişmesi öngörülüyor. Yeni istasyonla birlikte ilçe, sosyal ve ekonomik olarak bambaşka bir kimliğe bürünecek.