SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan hızlı tren ağına bir ilçe daha ekleniyor. Yıllardır beklenen müjde sonunda geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 18:38
Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan yüksek hızlı tren ağı, Kırıkkale'nin Delice ilçesine de ulaşıyor! Yıllardır beklenen haber yetkililer tarafından duyuruldu. Delice, Ankara-Kırıkkale-Çorum yüksek hızlı tren hattının bir durağı olacak.

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

🚆 DELİCE HIZLI TREN HATTINA DAHİL EDİLDİ!

Ankara-Kırıkkale-Çorum yüksek hızlı tren hattı kapsamında yapılan açıklama ile birlikte Delice ilçesi de hattın güzergahına eklendi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilecek yeni hızlı tren hattı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattıyla da entegre çalışacak. Böylece, Delice ilçesi hem Ankara hem de Sivas bağlantılı güzergahlar üzerinden hızlı ulaşım imkanına kavuşacak.

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

🥁 İLÇEDE DAVUL ZURNALI KUTLAMA

Açıklamanın ardından Delice ilçesinde adeta bayram havası esti. İlçe meydanında vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlamalar düzenledi. Yıllardır beklenen bu proje, hem ulaşım kolaylığı hem de ekonomik canlılık anlamında ilçe için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

🗣️ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ UYAN: "TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI YAŞIYORUZ"

Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada projenin ilçeye kazandırılmasının büyük bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek şu açıklamada bulundu:

"Bugün Delice için tarihi bir dönüm noktası. Vatandaşlarımız artık Ankara, Çorum, İstanbul gibi büyük şehirlere çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'a teşekkürlerimizi sunuyorum."

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

🚄 ULAŞIMDA YENİ DÖNEM: ANKARA - ÇORUM ARASI 1,5 SAATE DÜŞÜYOR!

Dev proje hayata geçtiğinde, Ankara ile Çorum arasındaki mesafe yaklaşık 1,5 saatlik sürede aşılacak. Bu da hem yolculara zaman tasarrufu sağlayacak hem de ulaşımda konfor standartlarını üst seviyeye taşıyacak. Delice ilçesi de bu hat üzerinde bir durak olacak, böylelikle vatandaşlar büyük şehirlere daha hızlı erişim sağlayabilecek.

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

🎓 ÖĞRENCİLERDEN TAM DESTEK: "ARTIK YOL ÇİLESİ BİTECEK"

Hızlı tren hattı özellikle üniversite öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Delice'de yaşayan öğrenciler, şehir dışındaki üniversitelere veya memleketlerine daha kısa sürede gidebilecek olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenci Göksu Bozkurt konuyla ilgili, "Şehir dışından gelen öğrenciler için büyük kolaylık olacak. Artık daha kısa sürede evimize ulaşabileceğiz," diyerek düşüncelerini paylaştı.

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

🏘️ İLÇE EKONOMİSİNE CAN SUYU

Sadece ulaşım değil, Delice ekonomisinin de bu projeyle hareketlenmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, hızlı tren hattı sayesinde ilçeye olan erişim kolaylaşacak, bu da yeni yatırımların önünü açacak.

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

Yerel esnaftan turizm girişimcilerine kadar pek çok sektörün gelişmesi öngörülüyor. Yeni istasyonla birlikte ilçe, sosyal ve ekonomik olarak bambaşka bir kimliğe bürünecek.

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

Fotoğraflar: IHA

Yılların hayali gerçek oldu! Haber davulla zurnayla kutlandı! Hızlı tren o ilçeden geçecek

Fotoğraflar: IHA