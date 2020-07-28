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Yıl sonunda ibadete açılması beklenen Taksim Camii'nin şerefesi havadan görüntülendi

Son dakika haberine göre yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nin şerefesi göründü. Yıl sonunda ibadete açılması beklenen cami drone ile görüntülendi.

28.07.2020 10:34 - Son Güncelleme: 28.07.2020 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





