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Yıl sonunda ibadete açılması beklenen Taksim Camii'nin şerefesi havadan görüntülendi
Yıl sonunda ibadete açılması beklenen Taksim Camii'nin şerefesi havadan görüntülendi
Son dakika haberine göre yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nin şerefesi göründü. Yıl sonunda ibadete açılması beklenen cami drone ile görüntülendi.
28.07.2020 10:34
- Son Güncelleme: 28.07.2020 10:34
Temeli 17 Şubat 2017`de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii`nin yapımı devam ediyor.
Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor.
Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.
Çalışmalar kapsamında Taksim Camii`nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı.
Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile görüntülendi.