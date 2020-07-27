İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği mega projeler ve yatırımlar
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 37. olağan kurultayında AK Parti hükümetlerinin icraatlarını yok sayan skandal bir konuşmaya imza attı. AK Parti iktidarlarının 18 yılda 2,4 trilyon dolar harcadığını, ancak bu parayla ne yapıldığını kimsenin bilmediğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu her alanda Türkiye'ye çağ atlatan projeleri görmezden geldi. İşte Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği mega projeler ve yatırımlar...
ŞEHİR HASTANELERİ DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ OLDU
18 yılda hastane yatak kapasitesi 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitesi ise 19 binden 148 binin üzerine çıkarıldı. 378 bin olan sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 101 bini geçti. 58 adet olan MR sayısı 909'a, 323 adet olan tomografi sayısı bin 213'e, 4 bin 891 adet olan diyaliz cihazı sayısı 18 bin adete yükseldi. Ülke genelinde bulunan 481 112 Acil Sağlık İstasyonu 2 bin 985'e, 618 olan ambulans sayısı 5 bin 437'e ulaştı. Evde Sağlık Hizmetlerinden 1 milyon 606 bin vatandaş faydalanmaya başladı. Genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeye geldi. Şehir hastaneleri hayata geçirildi. Türkiye, dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke haline geldi.
SALGINA KARŞI 236 MİLYAR LİRA FİNANSMAN KALKANI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda Kovid 19 salgını döneminde çalışma hayatı başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan önemli kararlar aldı. Sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlara 25,5 milyar lira nakit ödeme yapıldı. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullanıldı.
Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşa yapılan ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Salgın sürecinde 12,2 milyon vatandaşa 43 milyar lira, yaklaşık 1,3 milyon esnafa 30 milyar lira, 207 bin 450 firmaya 163 milyar lira finansman aktarıldı. Salgın sürecinde 29 milyar lira tutarında vergi ödemesi ile 40 milyar liralık SGK-Bağkur prim ödemesi ertelendi. Vatandaşların tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesi temin edildi. Bu sayede Haziran ayında, tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailenin ev sahibi olmasına imkan sağlandı. Türkiye salgından etkilenen ülkeler arasında aldığı tedbirler sayesinde riskleri bertaraf eden tek ülke oldu.
356 MİLYAR LİRA SOSYAL YARDIM
2002 yılında 4 olan sosyal yardım programı sayısı 43'e çıktı. İhtiyaç sahiplerine bütçeden ayrılan kaynak da 2 milyar liradan 55 milyar liraya yükseldi. 18 yılda yapılan sosyal yardım tutarı toplam 356 milyar lirayı buldu. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret 2 bin 324 liraya çıkartıldı. Reel asgari ücret yüzde 134 arttı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre sıralamasında, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında 13'ncü sıradan 8'nci sıraya gelindi. İstihdama katılım oranı son 15 yılda yüzde 45'ten yüzde 53 düzeyine yükseldi.
Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı. 2018 yılında başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 5 bayramda emeklilere toplam 53,2 milyar lira ikramiye ödemesi yapıldı. Türkiye'de daha önce 63'ü kamuya, 22'si özel sektöre ait 85 huzurevinde 6 bin 732 yaşlıya hizmet verilebiliyordu. Son iki yılda açılan 8 huzureviyle birlikte bugün 179'u kamuya, 248'i özel sektöre ait toplam 427 huzurevinde 27 bini aşkın yaşlı hizmet alıyor. 2002'de 24 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmişken, 2019 yılında bu rakam 1 milyon 325 bine ulaştı.