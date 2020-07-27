İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği mega projeler ve yatırımlar

SALGINA KARŞI 236 MİLYAR LİRA FİNANSMAN KALKANI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda Kovid 19 salgını döneminde çalışma hayatı başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan önemli kararlar aldı. Sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlara 25,5 milyar lira nakit ödeme yapıldı. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullanıldı.

Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşa yapılan ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Salgın sürecinde 12,2 milyon vatandaşa 43 milyar lira, yaklaşık 1,3 milyon esnafa 30 milyar lira, 207 bin 450 firmaya 163 milyar lira finansman aktarıldı. Salgın sürecinde 29 milyar lira tutarında vergi ödemesi ile 40 milyar liralık SGK-Bağkur prim ödemesi ertelendi. Vatandaşların tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesi temin edildi. Bu sayede Haziran ayında, tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailenin ev sahibi olmasına imkan sağlandı. Türkiye salgından etkilenen ülkeler arasında aldığı tedbirler sayesinde riskleri bertaraf eden tek ülke oldu.