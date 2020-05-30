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Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi! Yarın hizmete girecekler

Yarın açılışı yapılacak olan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

30.05.2020 11:45 - Son Güncelleme: 30.05.2020 11:54
Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi! Yarın hizmete girecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi tamamlandı.

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Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi! Yarın hizmete girecekler

Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nde iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile 7 gün 24 saat esasına dayalı aralıksız bir çalışma yürütüldü.

Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi! Yarın hizmete girecekler

Yarın açılışı yapılacak olan 2 salgın hastanesinin son durumu havadan görüntülendi.

Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi! Yarın hizmete girecekler
Yeşilköy ve Arnavutköy'deki salgın hastanelerinde son durum havadan görüntülendi! Yarın hizmete girecekler
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