Taksim Camii'nde sona doğru! Yüzde 90'ı bitti, son hali havadan görüntülendi
2017 Şubat ayında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. Beyoğlu'nun siluetini değiştirecek Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ziyaret etti.
30.05.2020 11:56
- Son Güncelleme: 30.05.2020 11:56
Beyoğlu'muza siluet açısından çok büyük bir değer kattı. Bu kozmopolit kültürün içerisinde Taksim Cami'miz, gerek AKM gerek Beyoğlu'nun bu yapısı içerisinde özgünlüğü ile uyumu ile büyük bir eksikliği kapattığını söyleyebiliriz. İnşallah en kısa sürede içinde namaz kılacağımız günleri bekliyoruz"dedi.
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