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Taksim Camii'nde sona doğru! Yüzde 90'ı bitti, son hali havadan görüntülendi

2017 Şubat ayında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. Beyoğlu'nun siluetini değiştirecek Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ziyaret etti.

30.05.2020 11:56 - Son Güncelleme: 30.05.2020 11:56
Taksim Camii'nde sona doğru! Yüzde 90'ı bitti, son hali havadan görüntülendi

2017 Şubat ayında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Cami inşaatına gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bir süredir yapım aşamasına devam ediyoruz. Zahmetli ama güzel bir cami projesi ile toplumun önüne çıkmış olduk.

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Taksim Camii'nde sona doğru! Yüzde 90'ı bitti, son hali havadan görüntülendi

Bugün geldiğimiz noktada bodrum katları, otoparkları, İslami sanat merkezi, caminin silueti ve dış cephesi yüzde 90 bitmiş durumda. İçerideki süslemelere ve ince işçiliğe sıra geldi. Son üç aylık süreçte biraz ara dönem oluştu. Şimdi yeniden finale gelmenin gayreti içindeyiz.

Taksim Camii'nde sona doğru! Yüzde 90'ı bitti, son hali havadan görüntülendi

Beyoğlu'muza siluet açısından çok büyük bir değer kattı. Bu kozmopolit kültürün içerisinde Taksim Cami'miz, gerek AKM gerek Beyoğlu'nun bu yapısı içerisinde özgünlüğü ile uyumu ile büyük bir eksikliği kapattığını söyleyebiliriz. İnşallah en kısa sürede içinde namaz kılacağımız günleri bekliyoruz"dedi.

Taksim Camii'nde sona doğru! Yüzde 90'ı bitti, son hali havadan görüntülendi

"PANDEMİ NEDENİYLE GECİKMELER VAR, 2020 YILININ SONUNDA DOĞRU BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"
Cami inşaatını gezdikten sonra açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da şöyle konuştu: "Buranın ilk temelini 2017 yılı Şubat ayında attık. Temelle beraber kubbeyi de bitirdik.

Taksim Camii'nde sona doğru! Yüzde 90'ı bitti, son hali havadan görüntülendi

Taksim Camii önemli bir merkez. Burada daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir mescidimiz vardı. 2020 yılının sonuna doğru bitirmiş olacağız. İbadete açmış olacağız.

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