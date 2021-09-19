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Yerli zırhlı araçlara büyük ilgi! Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı anında talip oldular!

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden Otokar, geliştirdiği askeri araçlarla yurt içinde ve dışında yeni görevler bekliyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç "Şu anda takip ettiğimiz, başarılı olacağımızı düşündüğümüz, Tulpar sınıfı araca ihtiyacı olan 4 farklı ülke var" dedi.

19.09.2021 17:23 - Son Güncelleme: 19.09.2021 17:23
Yerli zırhlı araçlara büyük ilgi! Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı anında talip oldular!

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç yaptığı açıklamada, savunma sanayisindeki ihtiyaçları karşılamak için 5 tondan 40 tona kadar çeşitlilik gösteren paletli ve tekerlekli araçlar ürettiklerini söyledi.

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Yerli zırhlı araçlara büyük ilgi! Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı anında talip oldular!

Uzun bir aradan sonra savunma sanayisini kapsamlı şekilde buluşturan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) fiziksel alanın el verdiği ölçüde ürünlerini tanıttıklarını ifade eden Görgüç, Cobra 2'nin mayına dayanıklı tipi MRAP'ı Türkiye'de ilk kez sergilediklerini belirtti. Görgüç, "Cobra'nın farklı versiyonu. Mayın ve yan patlayıcılara karşı daha korumalı, bağımsız süspansiyonlu, oldukça düşük siluetli bir araç. Özellikle Türkiye'deki kullanıcıların görmesini istedik." dedi.

Yerli zırhlı araçlara büyük ilgi! Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı anında talip oldular!

Zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladıkları Akrep II 4x4 Yeni Nesil Zırhlı Araç ailesini ilk olarak elektrikli versiyonla tanıttıklarını, geçen sürede Akrep II'in dizel versiyonunu geliştirdiklerini bildiren Görgüç, "Arkada bir güç grubu paketi var. Arka aksı direksiyonlanabilir, yengeç hareketi yapabilir tipte bir direksiyon sistemi var. Üzerinde de 90 milimetrelik cebri keşifte kullanılabilecek bir silah sistemi var. Bu dünyanın birçok yerinde aranan, kullanılan, konseptleri ona göre oturtulmuş bir konfigürasyon. Uluslararası pazarlarda tanıtımına başladık. Aracımıza güveniyoruz. Birçok coğrafyada başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Yerli zırhlı araçlara büyük ilgi! Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı anında talip oldular!

Görgüç, Akrep II'ye ilişkin balistik testlerinin geçen yıl tamamlandığını anlatarak, dizel versiyonun kalifikasyon testlerinin sürdüğünü ve yıl sonunda imalata hazır olacağını kaydetti.

Yerli zırhlı araçlara büyük ilgi! Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı anında talip oldular!

Akrep II'yi cebri keşif, elektro-optik keşif ve ileri hava savunma aracı olarak öngördüklerini dile getiren Görgüç, şu değerlendirmelerde bulundu:

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