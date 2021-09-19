Yerli zırhlı araçlara büyük ilgi! Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı anında talip oldular!

Zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladıkları Akrep II 4x4 Yeni Nesil Zırhlı Araç ailesini ilk olarak elektrikli versiyonla tanıttıklarını, geçen sürede Akrep II'in dizel versiyonunu geliştirdiklerini bildiren Görgüç, "Arkada bir güç grubu paketi var. Arka aksı direksiyonlanabilir, yengeç hareketi yapabilir tipte bir direksiyon sistemi var. Üzerinde de 90 milimetrelik cebri keşifte kullanılabilecek bir silah sistemi var. Bu dünyanın birçok yerinde aranan, kullanılan, konseptleri ona göre oturtulmuş bir konfigürasyon. Uluslararası pazarlarda tanıtımına başladık. Aracımıza güveniyoruz. Birçok coğrafyada başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.