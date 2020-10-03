Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA büyük güne bir adım daha yaklaştı!
Türkiye savunma sanayiinde attığı adımlarla bölgede oyun kurucu olmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 2021 yılında göreve başlayacak. Milli gururumuz TİHA, bir önemli adımı daha geride bıraktı. Akıncı TİHA, Asimetrik İtki Testi başarıyla tamamlandı.
Milliyet'ye yer alan habere göre Türkiye, Bayraktar AKINCI'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Yerli ve milli imkanlarla Baykar Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019'da ilk motor testini gerçekleştirdi.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI TİHA stratejik görevler icra edecek.