Türker Öksüz’ün vatandaşlarla kıldığı Cuma namazını hedef almışlardı! CHP, İYİ Parti ve Deva Partilileri utandıracak görüntüler
Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün Cuma namazı kılmasını; "Türker Öksüz, Kars Belediyesi önünde namaz kıldı. Kars'ta cami mi kalmadı? Sanki namaz kılacak camii yok!" şeklinde ifadelerle eleştiren siyasiler ve gazetecilerin yalan söylediği belgelendi. Türker Öksüz'ün Cuma namazını kıldığı yerin Merkez Camii'ne uzaklığının 25 adım olduğu gösteren fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.
TÜRKER ÖKSÜZ, CUMA NAMAZINI VATANDAŞLARLA BERABER KILDI
Kars Valisi Türker Öksüz, 2 Ekim 2020 tarihinde Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Öksüz; Kars Belediyesi'nde iken ezan okunması üzerine dışarı çıkmış, Merkez Camii ve avluda yer olmadığı için Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kılmıştı. Öksüz'ün Cuma namazını kıldığı Merkez Camii, Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde yer alıyor.
İYİ PARTİLERDEN DEVLETİN VALİSİNE HAKARET
CHP, İYİ Parti ve Deva Partisi yetkilileri; Türker Öksüz'ün Kars Belediyesi önünde namaz kıldığını ve gösteriş yaptığını iddia etmişti.
İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan; Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü hedef aldı ve "Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu" iddiasında bulundu.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da; "Kars Valisi Türker Öksüz Kars Belediye Başkanlığı önünde, namaz kılıp basına poz veriyor! Bu nasıl devlet adamlığı!" derken, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal da; "Kars Valisi, belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!" iddiasında bulundu.
Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; vatandaşlarla beraber Cuma namazı kılmasından rahatsız olan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri şunlar: