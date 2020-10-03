Türker Öksüz’ün vatandaşlarla kıldığı Cuma namazını hedef almışlardı! CHP, İYİ Parti ve Deva Partilileri utandıracak görüntüler

Türker Öksüz'ün Cuma namazını kıldığı yerin Merkez Camii'ne uzaklığının 25 adım olduğu gösteren fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı. Fotoğraf ve videolarda; Türker Öksüz'ün namaz kıldığı Kars Belediyesi'nin önü ile Merkez Camii arasındaki mesafenin 25 adım olduğu açıkça görülüyor.