Yer: İstanbul... Buz gibi suya girip...

Hristiyan Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde yapılan törene Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katıldı. Soğuk havaya rağmen denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı.

6 Ocak 2019 Pazar, 15:36:14 Güncelleme: 15:53:22
Yer: İstanbul... Buz gibi suya girip...

Hazreti İsa`nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat`taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Yer: İstanbul... Buz gibi suya girip...

Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü sebebiyle ayin düzenlendi.

Yer: İstanbul... Buz gibi suya girip...

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yer: İstanbul... Buz gibi suya girip...

Öğle saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, cemaat mensupları kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı.

Yer: İstanbul... Buz gibi suya girip...

Haliç'te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı.

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