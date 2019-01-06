Yer: İstanbul... Buz gibi suya girip...
Hristiyan Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde yapılan törene Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katıldı. Soğuk havaya rağmen denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı.
6 Ocak 2019 Pazar, 15:36:14 Güncelleme: 15:53:22
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