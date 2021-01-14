Yenikent-Temelli Yolu hizmete açıldı! Akaryakıttan 117,7 milyon lira tasarruf sağlanacak

Bu yılın da kendileri için mevcut projeleri bitirip, yeni projeleri hayata geçirecekleri yoğunlukta olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme alanlarında içinde bulunduğumuz çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir süreçle çalışmalarımızı daha da artıracağız." diye konuştu.