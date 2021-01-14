Yenikent-Temelli Yolu hizmete açıldı! Akaryakıttan 117,7 milyon lira tasarruf sağlanacak
Mega projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Başkentte, kuzeyde Anadolu Otoyolu'na, güneyde Ankara-Eskişehir Devlet yoluna bağlanan Yenikent-Temelli Yolu hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yenikent-Temelli Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacak ve yıllık karbon emisyon salınımı 48 bin 640 ton azaltılacak" dedi.
Başkentte, kuzeyde Anadolu Otoyolu'na, güneyde Ankara-Eskişehir Devlet yoluna bağlanan Yenikent-Temelli yolunun 29 kilometrelik kısmının açılış töreninde konuşan Karaismailoğlu, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiğini aktardı.
Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak hizmet ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Amasya Çevre Yolu, Kahramanmaraş Göksun Yolu, Akhisar Çevre Yolu, Karakurt-Horasan Yolu, Siirt Beğendik Köprüsü ve Hayrabolu-Tekirdağ Yolu gibi nice dev projeyi başarıyla tamamladıklarının altını çizdi.
Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası, Kayseri Tramvay Hattı gibi büyük yatırımların da temelini attıklarını vurgulayarak, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Ankara-Sivas ve Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Hatları, Filyos Limanı, Rize-Artvin Havalimanı gibi büyük prestijli projeleri de sürdürdüklerini anlattı.
Bu yılın da kendileri için mevcut projeleri bitirip, yeni projeleri hayata geçirecekleri yoğunlukta olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme alanlarında içinde bulunduğumuz çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir süreçle çalışmalarımızı daha da artıracağız." diye konuştu.