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İstanbul Çamlıca'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi! Hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi?
İstanbul Çamlıca'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi! Hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi?
Son dakika haberi... İstanbul güne karla uyandı. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Beyaz örtü kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar, bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen Üsküdar, Çamlıca Tepesi, Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Peki kar yağışı devam edecek mi? Hangi ilimizde hava durumu nasıl olacak? İşte yurttan kar manzaraları ve son dakika gelişmelerine göre yurt genelinde hava durumu raporu.
15.01.2021 12:59
- Son Güncelleme: 15.01.2021 13:12
İstanbul'da etkili olan kar yağışı çamlıca tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. kimi hatıra fotoğrafı çektirirken, kimisi de yürüyüş ve bisiklete binmeyi tercih etti.
Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişilerin manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların da karın üzerinde bisiklete binmeyi tercih ettiği görüldü.
Manzarayı seyretmek için geldiğini söyleyen Ahmet Can Alanç,"Çok şükür günlerdir kar yağışı bekliyorduk. Manzara Çamlıca Tepesi'nde süper. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Beyoğlu'nda oturuyorum. Kar yok denecek kadar azdı burası çok güzel. "diye konuştu.
Hatıra fotoğrafı çekmek için geldiğini söyleyen Mehmet Çakır "Bu karı poşetlere koyup baraja dökelim, yoksa yazın çok ihtiyacımız olacak. Çok özlemiştik. Manzarayı görmeye geldik" diye konuştu.
GÜNÜN İLK SAATLERİNDE BAŞLADI
İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü. Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.