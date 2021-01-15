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İstanbul Çamlıca'daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi! Hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi?

Son dakika haberi... İstanbul güne karla uyandı. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Beyaz örtü kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar, bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen Üsküdar, Çamlıca Tepesi, Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Peki kar yağışı devam edecek mi? Hangi ilimizde hava durumu nasıl olacak? İşte yurttan kar manzaraları ve son dakika gelişmelerine göre yurt genelinde hava durumu raporu.

15.01.2021 12:59 - Son Güncelleme: 15.01.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





