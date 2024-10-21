Satürasyon nasıl ölçülür? Satürasyon nedir? 50 ve altına düştüğünde...

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "Yenidoğan bebek çetesi" sağlık skandalının ardından çete üyelerine ait ses kayıtları ve telefon konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında geçen kan donduran ifadelerin ardından satürasyon kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki satürasyon ne demek? Bebeklerde satürasyon 50 ve altına düştüğünde ne olur? İşte habere ilişkin detaylar...
Satürasyon nedir?
Oksijen satürasyonu, kandaki hemoglobin moleküllerinin ne kadarının oksijenle doygun olduğunu gösteren bir ölçümdür. Normal seviyeler %95 ile %100 arasındadır. Düşük seviyeler ise hipoksemi riskini artırabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir.
Satürasyon nasıl ölçülür?
Oksijen satürasyonu genellikle pulsoksimetre ile ölçülür. Bu cihaz parmağa takılarak anlık ölçüm yapar. Arteriyel kan gazı testi de daha kesin sonuçlar için kullanılır ancak daha invazivdir. Bebeklerde de bu yöntemler benzer şekilde uygulanır ve özel pulsoksimetreler kullanılır.