Satürasyon nasıl ölçülür? Satürasyon nedir? 50 ve altına düştüğünde...

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "Yenidoğan bebek çetesi" sağlık skandalının ardından çete üyelerine ait ses kayıtları ve telefon konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında geçen kan donduran ifadelerin ardından satürasyon kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki satürasyon ne demek? Bebeklerde satürasyon 50 ve altına düştüğünde ne olur? İşte habere ilişkin detaylar...

Satürasyon nedir? Oksijen satürasyonu, kandaki hemoglobin moleküllerinin ne kadarının oksijenle doygun olduğunu gösteren bir ölçümdür. Normal seviyeler %95 ile %100 arasındadır. Düşük seviyeler ise hipoksemi riskini artırabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir.