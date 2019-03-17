Yeni Zelanda'daki terör eylemi profesyonel bir ekip işi mi?

Kurbanlarının sayısı 50'ye yükselen Yeni Zelandalı terörist Brenton Tarrant'ın silâhlarının ve şarjörlerinin üzerine geçmişte Müslümanlar'a ve özellikle de Türkler'e karşı mücadele etmiş olan birçok tarihî şahsiyetin ve Avrupa'daki önde gelen neonazilerin adlarının bulunduğunu yazmış ve Tarrant hakkında "Tarih bilen cani" demiştim.

Ama bu ifadeyi saldırı haberinin duyulmasından hemen sonra gelen ilk fotoğraflara bakarak ve isimlerin sadece bir kısmını görünce kullanmıştım…