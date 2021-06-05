Yeni normalleşmede son dakika gelişmesi: 21 Haziran'da güncellenecek
Türkiye, 1 Haziran'da "kademeli normalleşme" tedbirleri çerçevesinde yeni döneme geçti. Başkan Erdoğan önceki gün gerçekleştirilen MKYK'da, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme takviminin 21 Haziran'a kadar izleneceğini belirtti. Erdoğan, yeni normalleşme takviminin koronavirüste gelinen son durum dikkate alınarak 21 Haziran tarihinden sonra yeniden güncelleneceği ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları.
05.06.2021 11:39
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