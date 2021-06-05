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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na esprisi salonu güldürdü: Sen herhalde kendi boyuna göre getirdin

Son dakika haberleri... 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya yaptığı canlı bağlantı gülümseten anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan, Konya'da çocuklara hediye edilecek bisikletleri görmek istedi. Sahneye gelen bisikletler ise çocuklara göre biraz büyük olunca Erdoğan, kendisi gibi uzun boylu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na "İbrahim sen herhalde kendi boyuna göre getirdin" diyerek takıldı bu sözler salondakileri de güldürdü.

05.06.2021 17:01 - Son Güncelleme: 05.06.2021 17:25
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na esprisi salonu güldürdü: Sen herhalde kendi boyuna göre getirdin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde Konya'yla yaptığı bağlantı komik anlara sahne oldu.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na esprisi salonu güldürdü: Sen herhalde kendi boyuna göre getirdin

Başkan Erdoğan, Konya'daki çocuklara bisiklet hediye edileceğini duyunca bisikletlerin de sahneye getirilmesini istedi. Ancak gelen bisikletler çocuklara göre biraz büyük olunca Erdoğan "Ona göre değil o." dedi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na esprisi salonu güldürdü: Sen herhalde kendi boyuna göre getirdin

Ardından çocukların yaşlarına göre olan bisikletlerin hediye edileceğini söylenmesi üzerine Erdoğan, uzun boylu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a "İbrahim sen herhalde kendi boyuna göre getirdin" diyerek takıldı. Bu sözler Konya'da ve törenin yapıldığı salonda da gülüşmelere neden oldu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na esprisi salonu güldürdü: Sen herhalde kendi boyuna göre getirdin

İşte o anlar:

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na esprisi salonu güldürdü: Sen herhalde kendi boyuna göre getirdin