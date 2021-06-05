SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na esprisi salonu güldürdü: Sen herhalde kendi boyuna göre getirdin

Ardından çocukların yaşlarına göre olan bisikletlerin hediye edileceğini söylenmesi üzerine Erdoğan, uzun boylu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a "İbrahim sen herhalde kendi boyuna göre getirdin" diyerek takıldı. Bu sözler Konya'da ve törenin yapıldığı salonda da gülüşmelere neden oldu.