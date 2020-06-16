Yeni araştırma duyuruldu! Koronavirüs beyinde kalıcı hasar mı bırakıyor?
Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili yapılan yeni araştırmada ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sisteminde hasara neden oluyor. Buradan yola çıkan uzmanlar, salgın esnasında tökezleme, konuşma bozukluğu ya da nöbet geçirme belirtileri gösteren hastalarda Covid-19 testlerinin de yapılması gerektiğini belirtti.
16.06.2020 16:06
- Son Güncelleme: 16.06.2020 16:06
Çin'in Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sistemine zarar verdiğini ortaya koydu. Bu kapsamda, Covid-19 tökezleme, konuşma bozukluğu ve nöbet geçirme gibi semptomların nedeni olduğu belirtildi.
JAMA Neurology Journal'de yayımlanan araştırmada, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden nörolog Bo Hu ve meslektaşları, ocak ayı ortasından şubat ortasına kadar, salgının ortaya çıktığı Wuhan'da 214 Covid-19 hastasını inceledi.Hastaların tümü üniversiteye bağlı Union Hastanesi'ndeki özel bakım merkezlerinde tedavi edildi.
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