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Yeni araştırma duyuruldu! Koronavirüs beyinde kalıcı hasar mı bırakıyor?

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili yapılan yeni araştırmada ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sisteminde hasara neden oluyor. Buradan yola çıkan uzmanlar, salgın esnasında tökezleme, konuşma bozukluğu ya da nöbet geçirme belirtileri gösteren hastalarda Covid-19 testlerinin de yapılması gerektiğini belirtti.

16.06.2020 16:06 - Son Güncelleme: 16.06.2020 16:06
Yeni araştırma duyuruldu! Koronavirüs beyinde kalıcı hasar mı bırakıyor?

Çin'in Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sistemine zarar verdiğini ortaya koydu. Bu kapsamda, Covid-19 tökezleme, konuşma bozukluğu ve nöbet geçirme gibi semptomların nedeni olduğu belirtildi.

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Yeni araştırma duyuruldu! Koronavirüs beyinde kalıcı hasar mı bırakıyor?

JAMA Neurology Journal'de yayımlanan araştırmada, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden nörolog Bo Hu ve meslektaşları, ocak ayı ortasından şubat ortasına kadar, salgının ortaya çıktığı Wuhan'da 214 Covid-19 hastasını inceledi.Hastaların tümü üniversiteye bağlı Union Hastanesi'ndeki özel bakım merkezlerinde tedavi edildi.

Yeni araştırma duyuruldu! Koronavirüs beyinde kalıcı hasar mı bırakıyor?

NÖROLOJİK SEMPTOMLAR 3 KATEGORİYE AYRILDI

Uzmanlar görülen nörolojik semptomları üç kategoriye ayırdı; bunlardan birincisi baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bozukluğu, akut serebrovasküler hastalık, atak ve nöbet dahil olmak üzere merkezi sinir sistemiyle ilişkili belirtiler olarak tanımlandı.

Yeni araştırma duyuruldu! Koronavirüs beyinde kalıcı hasar mı bırakıyor?

Diğer kategoriler ise periferik sinir sistemi belirtileri (tat bozukluğu, koku bozukluğu, görme bozukluğu ve sinir ağrısı) ile iskelet kası yaralanması olarak ikiye ayrıldı.

Yeni araştırma duyuruldu! Koronavirüs beyinde kalıcı hasar mı bırakıyor?

HASTALARINDA YÜZDE 36,4'ÜNDE GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, "Toplamda 78 hastanın (yüzde 36,4) nörolojik belirtileri vardı" ifadelerini kullanarak şiddetli enfeksiyonlarda nörolojik belirtilerin artış gösterdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

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