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Yeni adımı dünyaya duyurdular! Türkiye'nin şakası yok

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumu Yunanistan ve Fransa'yı oldukça endişelendiriyor. Her iki ülke de askeri alanda Türkiye karşısında ağır hezimetler alırken, Reuters haber ajansı ise Türkiye'nin yeni adımını dünyaya duyurdu.

30.08.2020 09:45 - Son Güncelleme: 30.08.2020 09:45
Yeni adımı dünyaya duyurdular! Türkiye'nin şakası yok

Türkiye'nin Cuma akşamı yayınladığı yayınladığı görüntüler anında Yunanistan televizyonlarında ekrana getirildi, To Vima gazetesi görüntünün AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a destek açıklamasından hemen sonra paylaşıldığını savundu.

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Yeni adımı dünyaya duyurdular! Türkiye'nin şakası yok

Milli Savunma Bakanlığı, Cuma akşamı 20.44'te paylaştığı Twitter mesajında "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" dedi.

Yeni adımı dünyaya duyurdular! Türkiye'nin şakası yok

Gazete, büyük ses getiren görüntülerde yer ve gün bulunmadığını, Yunan jetlerinin Girit Adası'na giderken yaşanan olayın bir benzerinin Meis Adası açıklarında Cuma öğleden sonra gerçekleştiğini ileri sürdü.

Yeni adımı dünyaya duyurdular! Türkiye'nin şakası yok

10 Yunan F-16'sının Meis etrafında uçarken iki Türk savaş uçağını gördüğünü ve bunlardan birinin etrafını çevirdiğini iddia eden To Vima, haberini Yunan genelkurmayına dayandırdı.

Yeni adımı dünyaya duyurdular! Türkiye'nin şakası yok

Kathimerini gazetesinde 'Tehdide dönüşen blöfler' başlıklı analizde ise geçmişteki deneyimlerin Türklerin blöf yapmadığını gösterdiği ve Ankara'nın hedefinin uluslararası toplumun kırmızı çizgilerine dokunmak olduğu belirtildi.

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