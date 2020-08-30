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Yeni adımı dünyaya duyurdular! Türkiye'nin şakası yok

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumu Yunanistan ve Fransa'yı oldukça endişelendiriyor. Her iki ülke de askeri alanda Türkiye karşısında ağır hezimetler alırken, Reuters haber ajansı ise Türkiye'nin yeni adımını dünyaya duyurdu.

30.08.2020 09:45 - Son Güncelleme: 30.08.2020 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





