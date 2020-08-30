Yeni adımı dünyaya duyurdular! Türkiye'nin şakası yok
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumu Yunanistan ve Fransa'yı oldukça endişelendiriyor. Her iki ülke de askeri alanda Türkiye karşısında ağır hezimetler alırken, Reuters haber ajansı ise Türkiye'nin yeni adımını dünyaya duyurdu.
30.08.2020 09:45
- Son Güncelleme: 30.08.2020 09:45
Milli Savunma Bakanlığı, Cuma akşamı 20.44'te paylaştığı Twitter mesajında "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" dedi.
DİĞER GALERİLER