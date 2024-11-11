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En az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınıyor: Şehir hastanelerine işçi alımı başladı

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için heyecan verici bir haberimiz var! Şehir hastaneleri, çeşitli bölümlerinde görevlendirmek üzere geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştirecek. Hem deneyimli hem de yeni mezun adaylar için birçok fırsat bulunuyor.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 15:43 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 15:45
En az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınıyor: Şehir hastanelerine işçi alımı başladı

Şehir hastanelerinde kadro için personel alımı yapılacak. Yap-İşlet-Devlet modeliyle inşa edilen bu hastanelerde, yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilen personel alımları, çeşitli meslek gruplarını kapsıyor.

En az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınıyor: Şehir hastanelerine işçi alımı başladı

Başvuru Nasıl Yapılır?

Personel alımları genellikle kariyer net üzerinden duyurulmaktadır. İlgili ilanları takip etmek ve başvurunuzu gerçekleştirmek için kariyer net web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru şartları ve gerekli belgeler ilanlarda detaylı bir şekilde belirtilmektedir.

En az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınıyor: Şehir hastanelerine işçi alımı başladı

İş ilanları sayfasına gidin: Kariyer.net'in ana sayfasına gidin ve "İş İlanları" bölümünü bulun.

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