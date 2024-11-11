En az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınıyor: Şehir hastanelerine işçi alımı başladı

Şehir hastanelerinde kadro için personel alımı yapılacak. Yap-İşlet-Devlet modeliyle inşa edilen bu hastanelerde, yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilen personel alımları, çeşitli meslek gruplarını kapsıyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Personel alımları genellikle kariyer net üzerinden duyurulmaktadır. İlgili ilanları takip etmek ve başvurunuzu gerçekleştirmek için kariyer net web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru şartları ve gerekli belgeler ilanlarda detaylı bir şekilde belirtilmektedir.