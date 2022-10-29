"Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada! İlk kez duyacağınız Atatürk'ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında bu sene de kutlanacak. Bu özel günde vatandaşlar merakla Atatürk'ün 29 Ekim sözleri ve resimleri ile ilgili araştırma yapıyor. Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünü ve resimlerini sizler için derledik.