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Haberler Güncel "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada! İlk kez duyacağınız Atatürk'ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ!

"Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada! İlk kez duyacağınız Atatürk'ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medyadan kutlamak isteyen vatandaşlar en güzel mesajları araştırmaya başladı. Bizde sizler için Atatürk'ün resimleri ile Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini derledik. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...

takvim.com.tr
29.10.2022 09:20 - Son Güncelleme: 29.10.2022 09:20
Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada! İlk kez duyacağınız Atatürk’ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında bu sene de kutlanacak. Bu özel günde vatandaşlar merakla Atatürk'ün 29 Ekim sözleri ve resimleri ile ilgili araştırma yapıyor. Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünü ve resimlerini sizler için derledik.

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Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada! İlk kez duyacağınız Atatürk’ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ!

ATATÜRK'ÜN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada! İlk kez duyacağınız Atatürk’ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ!

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada! İlk kez duyacağınız Atatürk’ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ!

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada! İlk kez duyacağınız Atatürk’ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ!

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

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