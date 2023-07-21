Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL’lik haksız vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

PARALAR 25 ŞİRKETİN HESABINA YATIRILMIŞ

Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerinin boş olduğu, yatırılan paraların ise paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi. Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı.