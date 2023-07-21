Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL'lik haksız vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kendilerini vize firması olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında, vize başvurularını kabul eden firma görünümü veren suç çetesi, çağrı merkezi aracılığıyla 'vize işlem ücreti' talep ederek yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladığı öğrenilirken operasyonda ayrıca nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin dolandırıcılarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirinin aklanması ve önlenmesi suçlarına' karıştıkları belirlenen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti.
'VİZE ÜCRETİ' ADI ALTINDA SAHTE ÖDEME
Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden kişileri kandırdıkları bildirildi. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıklarının belirlendiği öğrenildi. Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, 'vize ücreti' adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı.
PARALAR 25 ŞİRKETİN HESABINA YATIRILMIŞ
Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerinin boş olduğu, yatırılan paraların ise paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi. Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı.