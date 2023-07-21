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Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL'lik haksız vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kendilerini vize firması olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında, vize başvurularını kabul eden firma görünümü veren suç çetesi, çağrı merkezi aracılığıyla 'vize işlem ücreti' talep ederek yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladığı öğrenilirken operasyonda ayrıca nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

takvim.com.tr
DHA
21.07.2023 19:35 - Son Güncelleme: 21.07.2023 19:35
Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL’lik haksız vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin dolandırıcılarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirinin aklanması ve önlenmesi suçlarına' karıştıkları belirlenen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti.

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Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL’lik haksız vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 kişinin daha arandığı bildirildi.

Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL’lik haksız vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

'VİZE ÜCRETİ' ADI ALTINDA SAHTE ÖDEME
Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden kişileri kandırdıkları bildirildi. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıklarının belirlendiği öğrenildi. Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, 'vize ücreti' adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı.

Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL’lik haksız vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

'YOĞUNLUK VAR' DİYEREK...
Ayrıca şüphelilerin, IBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, 'yoğunluk var' diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL’lik haksız vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

PARALAR 25 ŞİRKETİN HESABINA YATIRILMIŞ
Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerinin boş olduğu, yatırılan paraların ise paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi. Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı.

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