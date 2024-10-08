Ve resmen açıklandı: TOKİ’den 11.771 TL taksitle konut fırsatı! 470 bin TL peşinat gerekiyor!

Dolar bazında fiyatların %15 oranında düştüğü belirtilse de, özellikle TL ile kazanan ve biriktiren vatandaşlar için bu durum pek bir şey ifade etmiyor. Enflasyonun üzerinde artış gösteren konut fiyatları, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını zorlaştırıyor.