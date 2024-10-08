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Ve resmen açıklandı: TOKİ'den 11.771 TL taksitle konut fırsatı! 470 bin TL peşinat gerekiyor!

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla Muğla Kavaklıdere Çamyayla'da yeni bir konut projesine başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin uygun fiyatlarla kendi yuvalarına kavuşması hedeflenen bu projede, modern ve konforlu daireler dar gelirli bireylerin ekonomik durumlarına uygun şekilde sunuluyor. Proje kapsamında, 470.862,69 TL peşinat ödeyerek ve 120 ay vade imkânıyla aylık 11.771,57 TL taksitlerle 2+1 daire sahibi olmak mümkün olacak. TOKİ, vatandaşların artan barınma ihtiyacını karşılamak ve daha iyi şartlarda yaşam sürmelerini sağlamak için bu projeyi hayata geçiriyor.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:39 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:42
Ve resmen açıklandı: TOKİ’den 11.771 TL taksitle konut fırsatı! 470 bin TL peşinat gerekiyor!

Gayrimenkul fiyatlarının düştüğüne dair bazı değerlendirmeler yapılsa da, gerçekte konut fiyatları TL bazında hala yüksek seviyelerde seyrediyor.

Ve resmen açıklandı: TOKİ’den 11.771 TL taksitle konut fırsatı! 470 bin TL peşinat gerekiyor!

Dolar bazında fiyatların %15 oranında düştüğü belirtilse de, özellikle TL ile kazanan ve biriktiren vatandaşlar için bu durum pek bir şey ifade etmiyor. Enflasyonun üzerinde artış gösteren konut fiyatları, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını zorlaştırıyor.

Ve resmen açıklandı: TOKİ’den 11.771 TL taksitle konut fırsatı! 470 bin TL peşinat gerekiyor!

TOKİ'nin Muğla Kavaklıdere Çamyayla projesi, bu zor şartlarda ev sahibi olmanın yollarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Satışa sunulan konutlar 2+1 dairelerden oluşuyor ve 89,41 m² brüt, 69 m² net alan sunuyor. Konutlar, farklı kat seçenekleri ve değişken fiyat aralıklarıyla vatandaşlara sunuluyor.

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