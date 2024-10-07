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Milli Görüş Hareketi'nin duayen ismi: Recai Kutan | İşte Türk siyasetinin 94 yıllık koca çınarının portresi

Milli görüşün duayen isimlerinden Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri büyük bir yasa boğulurken, Türk siyasetine damga vurmuş 94 yıllık koca çınarın en özel arşiv fotoğraflarını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:00 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:02
Milli Görüş Hareketi’nin duayen ismi: Recai Kutan | İşte Türk siyasetinin 94 yıllık koca çınarının portresi

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan (94), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Milli Görüş Hareketi’nin duayen ismi: Recai Kutan | İşte Türk siyasetinin 94 yıllık koca çınarının portresi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet diledi.

Milli Görüş Hareketi’nin duayen ismi: Recai Kutan | İşte Türk siyasetinin 94 yıllık koca çınarının portresi

Başkan Erdoğan, Kutan'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisine ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan, siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun."

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