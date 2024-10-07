Ve netleşti: 470 bin TL peşinat gerekiyor! TOKİ’den 11.771 TL taksitle konut fırsatı

Gayrimenkul fiyatlarının düştüğüne dair bazı değerlendirmeler yapılsa da, gerçekte konut fiyatları TL bazında hala yüksek seviyelerde seyrediyor.
Dolar bazında fiyatların %15 oranında düştüğü belirtilse de, özellikle TL ile kazanan ve biriktiren vatandaşlar için bu durum pek bir şey ifade etmiyor. Enflasyonun üzerinde artış gösteren konut fiyatları, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını zorlaştırıyor.
TOKİ'nin Muğla Kavaklıdere Çamyayla projesi, bu zor şartlarda ev sahibi olmanın yollarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Satışa sunulan konutlar 2+1 dairelerden oluşuyor ve 89,41 m² brüt, 69 m² net alan sunuyor. Konutlar, farklı kat seçenekleri ve değişken fiyat aralıklarıyla vatandaşlara sunuluyor.