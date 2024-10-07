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Ve netleşti: 470 bin TL peşinat gerekiyor! TOKİ'den 11.771 TL taksitle konut fırsatı

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için Muğla Kavaklıdere Çamyayla'da yeni bir konut projesine başladı. Proje kapsamında, 470.862,69 TL peşinat ödeyerek ve 120 ay vade ile 11.771,57 TL taksitlerle 2+1 daire sahibi olmak mümkün olacak. TOKİ tarafından sağlanacak bu konutlar, özellikle dar gelirli vatandaşların rahatça ev sahibi olabilmesi için uygun şartlar sunuyor.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:05 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:05
Ve netleşti: 470 bin TL peşinat gerekiyor! TOKİ’den 11.771 TL taksitle konut fırsatı

Gayrimenkul fiyatlarının düştüğüne dair bazı değerlendirmeler yapılsa da, gerçekte konut fiyatları TL bazında hala yüksek seviyelerde seyrediyor.

Ve netleşti: 470 bin TL peşinat gerekiyor! TOKİ’den 11.771 TL taksitle konut fırsatı

Dolar bazında fiyatların %15 oranında düştüğü belirtilse de, özellikle TL ile kazanan ve biriktiren vatandaşlar için bu durum pek bir şey ifade etmiyor. Enflasyonun üzerinde artış gösteren konut fiyatları, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını zorlaştırıyor.

Ve netleşti: 470 bin TL peşinat gerekiyor! TOKİ’den 11.771 TL taksitle konut fırsatı

TOKİ'nin Muğla Kavaklıdere Çamyayla projesi, bu zor şartlarda ev sahibi olmanın yollarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Satışa sunulan konutlar 2+1 dairelerden oluşuyor ve 89,41 m² brüt, 69 m² net alan sunuyor. Konutlar, farklı kat seçenekleri ve değişken fiyat aralıklarıyla vatandaşlara sunuluyor.

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