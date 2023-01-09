HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a flaş uyarı! Salı gününe dikkat! Geliyor gelmekte olan | 9 Ocak 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.