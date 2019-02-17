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Savunma Sanayii'nden büyük başarı! Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin "yeni nesil tank avcıları" emin adımlarla göreve hazırlanıyor.

17.02.2019 11:47 - Son Güncelleme: 17.02.2019 11:47
Savunma Sanayii'nden büyük başarı! Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı platformu üreticilerinden FNSS arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

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Savunma Sanayii'nden büyük başarı! Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Proje ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA'ların yurt içi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

Savunma Sanayii'nden büyük başarı! Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.

Savunma Sanayii'nden büyük başarı! Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak.

Savunma Sanayii'nden büyük başarı! Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

- Yoğun test trafiğinde göreve hazırlık

FNSS'nin STA Projesi kapsamında geliştirdiği tekerlekli ve paletli tanksavar platformlarının kalifikasyon testleri devam ederken paletli Kaplan STA tanksavar platformundan OMTAS füzesinin ilk atışı yapıldı.

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