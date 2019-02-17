Savunma Sanayii'nden büyük başarı! Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.