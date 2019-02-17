Savunma Sanayii'nden büyük başarı! Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu
Türkiye'nin "yeni nesil tank avcıları" emin adımlarla göreve hazırlanıyor.
17.02.2019 11:47
- Son Güncelleme: 17.02.2019 11:47
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı platformu üreticilerinden FNSS arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.
FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.
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