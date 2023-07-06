Uyarıların ardı arkası kesilmedi: Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Türkiye’ye son 8 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!

Bu konuda Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Levent Kurnaz da bir açıklama yaptı. Kurnaz, oraj yağışlarının ardından hava sıcaklıklarının ciddi derecede yükseleceğini belirtti ve "Türkiye'de bu yıl muhtemelen en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız.