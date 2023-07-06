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Haberler Güncel Uyarıların ardı arkası kesilmedi: Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Türkiye'ye son 8 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!

Uyarıların ardı arkası kesilmedi: Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Türkiye'ye son 8 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!

Bugün hava durumu ile ilgili soruların yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından verildi. MGM'nin açıklamasına göre, İstanbul dahil birçok il için oraj uyarısı yapıldı. Oraj uyarısının ardından vatandaşlar "oraj nedir" sorusunu araştırmaya başladı.

06.07.2023 15:35 - Son Güncelleme: 06.07.2023 15:38
Uyarıların ardı arkası kesilmedi: Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Türkiye’ye son 8 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!

Bu konuda Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Levent Kurnaz da bir açıklama yaptı. Kurnaz, oraj yağışlarının ardından hava sıcaklıklarının ciddi derecede yükseleceğini belirtti ve "Türkiye'de bu yıl muhtemelen en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız.

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Uyarıların ardı arkası kesilmedi: Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Türkiye’ye son 8 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!

Şimdiye kadar 49.1 derece görmüştük, 50 derecenin üzerini rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Bu yıl içinde yaklaşık olarak 10-12 adet daha sıcaklık rekoru günü yaşayacağımızı bekliyorum" dedi.

Uyarıların ardı arkası kesilmedi: Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Türkiye’ye son 8 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!

Hava durumuyla ilgili olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'nın durumu nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu:

İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, hava sıcaklığı 27 derece.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 31 derece.

Ankara: Az bulutlu ve güneşli, hava sıcaklığı 32 derece.

Uyarıların ardı arkası kesilmedi: Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Türkiye’ye son 8 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!

Yaz aylarında sıcak hava dalgaları pek çok insan için rahatsız edici olabilir. Ancak, doğru önlemler alarak aşırı sıcak havadan korunmak mümkün. Uzmanlar, vatandaşlara aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmalarını ve aşağıdaki yöntemleri uygulamalarını öneriyor.

Uyarıların ardı arkası kesilmedi: Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Türkiye’ye son 8 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!

Sık sık su için: Vücut sıcaklığını dengelemek için düzenli olarak su içmek önemlidir. Özellikle dışarıda aktivite yaparken veya güneş altında bulunduğunuzda daha fazla su tüketmeye özen gösterin.

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