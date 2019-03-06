Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi
Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil'de "3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi" düzenlendi.
Zirvede, Türkiye'nin adını dünyaya duyuran ünlü piyanist Nehir Özzengin, başarılı milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, sanat ve teknoloji arasında kurduğu ilişkiyle tasarıma farklı bir boyut kazandıran dünyaca ünlü uzay tasarımcısı Ayşe Ören, ödüllü filmleriyle dikkatleri üzerine çeken Samah Safi Bayazid, başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.
"CENDERENİN DE İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR GERÇEKTİR"
Zirvede konuşan Esra Albayrak, dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınların insanlık tarihine yaptığı katkıların açık olduğunu belirterek, "Açık olan bir başka gerçek var ki dünyada yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen de maalesef kadınlardır.
Savaşın da yoksulluğun da fakirliğin de belki en büyük mağduru kadınlardır" dedi. Müslüman coğrafyasındaki kadınların ayrıca kendi problemlerine dönük bir muhasebe etmesi gerektiğini belirten Esra Albayrak, "Zira Müslüman kadınlar olarak dünyanın kadınlarıyla ortak meselelerimiz olduğu gibi ayrı bir cenderenin de içinde olduğumuz bir gerçektir.