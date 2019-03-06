GaleriGüncel

Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil'de "3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi" düzenlendi.

06.03.2019 20:42 - Son Güncelleme: 06.03.2019 20:44
Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

Üsküdar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen zirveye İslamİşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak onur konuğu olarak katıldı.

Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

Zirvede, Türkiye'nin adını dünyaya duyuran ünlü piyanist Nehir Özzengin, başarılı milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, sanat ve teknoloji arasında kurduğu ilişkiyle tasarıma farklı bir boyut kazandıran dünyaca ünlü uzay tasarımcısı Ayşe Ören, ödüllü filmleriyle dikkatleri üzerine çeken Samah Safi Bayazid, başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

Katılımcılar arasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirörenin eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören de yer aldı.

Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

"CENDERENİN DE İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR GERÇEKTİR"
Zirvede konuşan Esra Albayrak, dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınların insanlık tarihine yaptığı katkıların açık olduğunu belirterek, "Açık olan bir başka gerçek var ki dünyada yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen de maalesef kadınlardır.

Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

Savaşın da yoksulluğun da fakirliğin de belki en büyük mağduru kadınlardır" dedi. Müslüman coğrafyasındaki kadınların ayrıca kendi problemlerine dönük bir muhasebe etmesi gerektiğini belirten Esra Albayrak, "Zira Müslüman kadınlar olarak dünyanın kadınlarıyla ortak meselelerimiz olduğu gibi ayrı bir cenderenin de içinde olduğumuz bir gerçektir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 2019 Kandil mesajları Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili cep telefonu kısa SMS mesajı
2019 Kandil mesajları Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili cep telefonu kısa SMS mesajı