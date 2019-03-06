Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

Savaşın da yoksulluğun da fakirliğin de belki en büyük mağduru kadınlardır" dedi. Müslüman coğrafyasındaki kadınların ayrıca kendi problemlerine dönük bir muhasebe etmesi gerektiğini belirten Esra Albayrak, "Zira Müslüman kadınlar olarak dünyanın kadınlarıyla ortak meselelerimiz olduğu gibi ayrı bir cenderenin de içinde olduğumuz bir gerçektir.