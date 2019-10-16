Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Barış Pınarı Harekatı'nda 8. güne girildi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor. Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, "Gerekeni hep birlikte yapacağız. Türk milletine yakışır bir politikamız var dimdik ayaktayız. Böyle bir durumda siyaset yapmayı bırakıp tek ses tek nefes tek yürek olmalıyız, Mehmetçiğimize desteğim tamdır." dedi. Ersoy, ABD'nin tutumunu da eleştirerek "Böyle bir durum sizin başınızda olsa ne yapardınız?" ifadelerini kullandı.
Türkiye, 7'den 70'e ordusunun yanında... Barış Pınarı Harekatı'na yurdun dört bir yanından destek yağıyor. Sanatçısından, sporcusuna milletin her kesimi birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Harekata destek veren sanatçılardan birisi de Muazzez Ersoy oldu. Ersoy, "Gerekeni hep birlikte yapacağız. Türk milletine yakışır bir politikamız var dimdik ayaktayız. Böyle bir durumda siyaset yapmayı bırakıp tek ses tek nefes tek yürek olmalıyız, Mehmetçiğimize desteğim tamdır. Ben kiminin annesiyim kimininin ablasıyım. Onlar bizim kuzularımız, canlarımız. Her zaman yanlarındayız. Unutmayın sizin kalbiniz orada bu ülke için nasıl atıyorsa bizim de kalbimiz hem bu ülke için hem de sizler için atıyor." ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı'na Muazzez Ersoy'un yanında birçok sanatçıdan daha destek mesajları geldi.
AYDİLGE
Konuşmasının ardından hem evlatlarından hem de vatanından ayrı düşen bir annenin dramının anlatıldığı bir dizi için yaptığı jenerik şarkısını, sahnede diz çöküp annelerin gözünün içine bakarak söyleyen Aydilge, yaktığı ağıtla da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Bu anlarda göz yaşlarını tutamadığı dikkatlerden kaçmayan başarılı sanatçı, performansını ''Vatan sana canımız feda'' sözleriyle noktalarken seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanıp sahneden büyük bir sevgi seli ile uğurlandı.
KIRAÇ
Barış Pınarı Harekatı'na çok sayıda ünlü isimden destek geldi! Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de sanatçı Kıraç oldu. Söz ve müziği Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı", Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına geçtiğimiz sene özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.
'YALNIZ DEĞİLSİN MEHMEDİM'
Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu.
İşte marşın sözleri:
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan