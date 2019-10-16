Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Türkiye, 7'den 70'e ordusunun yanında... Barış Pınarı Harekatı'na yurdun dört bir yanından destek yağıyor. Sanatçısından, sporcusuna milletin her kesimi birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Harekata destek veren sanatçılardan birisi de Muazzez Ersoy oldu. Ersoy, "Gerekeni hep birlikte yapacağız. Türk milletine yakışır bir politikamız var dimdik ayaktayız. Böyle bir durumda siyaset yapmayı bırakıp tek ses tek nefes tek yürek olmalıyız, Mehmetçiğimize desteğim tamdır. Ben kiminin annesiyim kimininin ablasıyım. Onlar bizim kuzularımız, canlarımız. Her zaman yanlarındayız. Unutmayın sizin kalbiniz orada bu ülke için nasıl atıyorsa bizim de kalbimiz hem bu ülke için hem de sizler için atıyor." ifadelerini kullandı.



