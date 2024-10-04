Herkesin bildiği et, süt, yoğurt ve baharat markasında zararlı madde tespit edildi: Herkes tüketiyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda dolandırıcılarını 'taklit ve tağşiş listesi' ile bir bir ifşa etti... 1 Ekim'den itibaren halkla paylaşılan listede halkın sağlığı ile oynayan işletmelerin sayısı şaşırttı! Listeleri her gün kontrol eden vatandaşlar tarafından sosyal medyadan tepki mesajları yağıyor. İşte 4 Ekim 2024 taklit ve tağşiş listesi ve firma (marka) isimleri...