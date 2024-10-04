Herkesin bildiği et, süt, yoğurt ve baharat markasında zararlı madde tespit edildi: Herkes tüketiyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda dolandırıcılarını 'taklit ve tağşiş listesi' ile bir bir ifşa etti... 1 Ekim'den itibaren halkla paylaşılan listede halkın sağlığı ile oynayan işletmelerin sayısı şaşırttı! Listeleri her gün kontrol eden vatandaşlar tarafından sosyal medyadan tepki mesajları yağıyor. İşte 4 Ekim 2024 taklit ve tağşiş listesi ve firma (marka) isimleri...
Listede tanınan birçok firma var
01 ET & TAVUK VE ADAKLIK DÜNYASI-ÇİĞDEM ÇALIŞKAN
Ürün Adı: Dana-Kuzu Karışık Et
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Seyhan
İl: Adana
ADANA SOFRASI KEBAP ŞIRDAN-ÖZLEM TÜYSÜZ
Ürün Adı: Adana Kebap
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Kepez
İl: Antalya
ALTIYOL YEMEKÇİLİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ.-ALTIYOL ÇORBACISI
Ürün Adı: Dana Kavurma (Pişmiş)
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Çukurova
İl: Adana
ANTALYA KUYU TANDIR KEBAP SALONU-İBRAHİM UYSAL
Ürün Adı: Şüpheli Sıvı-Alkol
Uygunsuzluk: Hacmen Alkol Düşüklüğü ve Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti
İlçe: Muratpaşa
İl: Antalya
ANTALYA KUYU TANDIR KEBAP SALONU-İBRAHİM UYSAL
Ürün Adı: Şüpheli Sıvı-Tekila
Uygunsuzluk: Hacmen Alkol Düşüklüğü ve Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti
İlçe: Muratpaşa
İl: Antalya
ARIKCAN BİBERLERİ
Ürün Adı: Pul Kırmızı Biber
Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
İlçe: Onikişubat
İl: Kahramanmaraş
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Ürün Adı: Tatlı Biber Öğütülmüş
Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
İlçe: Avcılar
İl: İstanbul