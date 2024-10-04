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Herkesin bildiği et, süt, yoğurt ve baharat markasında zararlı madde tespit edildi: Herkes tüketiyordu

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan markaların ürün listesini açıklamıştı. Kısa süre içinde gündem yaratan listenin ardından vatandaşlar markaları araştırmaya başladı. Listede baharat firmalarından et firmalarına ve yağ firmalarına dek birçok popüler marka da bulunuyor. İşte Körfez Altınova'dan Trabzon Mandıra'ya kadar uzanan o liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:54
Herkesin bildiği et, süt, yoğurt ve baharat markasında zararlı madde tespit edildi: Herkes tüketiyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda dolandırıcılarını 'taklit ve tağşiş listesi' ile bir bir ifşa etti... 1 Ekim'den itibaren halkla paylaşılan listede halkın sağlığı ile oynayan işletmelerin sayısı şaşırttı! Listeleri her gün kontrol eden vatandaşlar tarafından sosyal medyadan tepki mesajları yağıyor. İşte 4 Ekim 2024 taklit ve tağşiş listesi ve firma (marka) isimleri...

Herkesin bildiği et, süt, yoğurt ve baharat markasında zararlı madde tespit edildi: Herkes tüketiyordu

Listede tanınan birçok firma var

01 ET & TAVUK VE ADAKLIK DÜNYASI-ÇİĞDEM ÇALIŞKAN
Ürün Adı: Dana-Kuzu Karışık Et
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Seyhan
İl: Adana

ADANA SOFRASI KEBAP ŞIRDAN-ÖZLEM TÜYSÜZ
Ürün Adı: Adana Kebap
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Kepez
İl: Antalya

ALTIYOL YEMEKÇİLİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ.-ALTIYOL ÇORBACISI
Ürün Adı: Dana Kavurma (Pişmiş)
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Çukurova
İl: Adana

Herkesin bildiği et, süt, yoğurt ve baharat markasında zararlı madde tespit edildi: Herkes tüketiyordu

ANTALYA KUYU TANDIR KEBAP SALONU-İBRAHİM UYSAL
Ürün Adı: Şüpheli Sıvı-Alkol
Uygunsuzluk: Hacmen Alkol Düşüklüğü ve Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti
İlçe: Muratpaşa
İl: Antalya

ANTALYA KUYU TANDIR KEBAP SALONU-İBRAHİM UYSAL
Ürün Adı: Şüpheli Sıvı-Tekila
Uygunsuzluk: Hacmen Alkol Düşüklüğü ve Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti
İlçe: Muratpaşa
İl: Antalya

ARIKCAN BİBERLERİ
Ürün Adı: Pul Kırmızı Biber
Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
İlçe: Onikişubat
İl: Kahramanmaraş

ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Ürün Adı: Tatlı Biber Öğütülmüş
Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
İlçe: Avcılar
İl: İstanbul

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