Domuz eti çıkan firmalar hangileri? Hileli ürün satan firmalar (markalar) - Aktaş, Aydeniz, Dörtyol kasabı!

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sağlığı tehdit eden taklit ve hileli gıdalar listesini açıklamıştı. Liste çoğu ünlü markaya dair ciddi usulsüzlükleri de ortaya çıkardı. Dana etinde eşek ve domuz eti, kaşar peynirde nişasta ve pul biberde boya tespit edildi. Peki listede hangi ünlü markalar ve ürünleri var? İşte marka marka ifşa listesi...