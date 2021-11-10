Üniversiteler ara tatil yapacak mı, ne zaman? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, hangi gün? YÖK'den son açıklamalar!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1. dönem ara tatil tarihini açıkladı. Milyonlarca öğrenci kasımda ilk ara tatillerini yapacak. Hal böyle olunca üniversiteli öğrenciler de kendileri için ara tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda Üniversiteler ara tatil yapacak mı, ne zaman? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, hangi gün? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte YÖK'den son açıklamalar!
Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler derslerini bir buçuk yılı aşkın uzaktan eğitim şeklinde aldı. 6 Eylül'de ortaöğrenim öğrencileri, 13 Eylül'de de yükseköğrenim öğrencileri okullarına kavuştu. 1. dönemin sonuna yaklaşılırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için de ilk ara tatil tarihi yaklaşıyor. MEB'e bağlı okullarda okuyan öğrenciler 15 Kasım'da 1 haftalık tatil sürecine girecek. Haftasonlarının da birleşmesiyle öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak. Durum böyle olunca üniversite öğrencileri de ara tatil tarihini araştırmaya başladı. Peki; Üniversiteler ara tatil yapacak mı, ne zaman? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, hangi gün? İşte YÖK'den son açıklamalar!
OKULLAR KAPANACAK MI 2021-2022?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili, ''Okullar açık mı kapalı mı kalacak tartışması sona ermelidir. Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor, edecek." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artması halinde okulların kapanabileceği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, açıklamasında, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" diye konuştu.