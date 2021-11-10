Üniversiteler ara tatil yapacak mı, ne zaman? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, hangi gün? YÖK’den son açıklamalar!

Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler derslerini bir buçuk yılı aşkın uzaktan eğitim şeklinde aldı. 6 Eylül'de ortaöğrenim öğrencileri, 13 Eylül'de de yükseköğrenim öğrencileri okullarına kavuştu. 1. dönemin sonuna yaklaşılırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için de ilk ara tatil tarihi yaklaşıyor. MEB'e bağlı okullarda okuyan öğrenciler 15 Kasım'da 1 haftalık tatil sürecine girecek. Haftasonlarının da birleşmesiyle öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak. Durum böyle olunca üniversite öğrencileri de ara tatil tarihini araştırmaya başladı. Peki; Üniversiteler ara tatil yapacak mı, ne zaman? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, hangi gün? İşte YÖK'den son açıklamalar!