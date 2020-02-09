Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ilk kez görüntülendi!

Sayan, siber tehditlere karşı erken harekete geçmenin önem taşıdığına dikkati çekti. Türkiye'nin bir süre önce Wannacry adlı zararlı yazılımın hedefi olduğunu anımsatan Sayan, bundan kaynaklı zafiyetin USOM ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde bertaraf edildiğini ve çok az etkiyle bu saldırının ülkeyi teğet geçtiğini dile getirdi.

USOM'un açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "taçlandırılacağını" ifade eden Sayan, 7/24 var olan siber saldırılara karşı burada mücadele verildiğini vurguladı.

Sayan, yerli olarak üretilen Avcı, Azad ve Kasırga gibi programları kullanarak ülkenin bilişim altyapısını zafiyete uğratacak tehditlere karşı USOM'un sürekli tarama yaptığını söyledi.