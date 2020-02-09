Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ilk kez görüntülendi!
Türkiye'ye yönelik siber saldırıları engellemek için BTK tarafından oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Siber saldırılar için kurulan merkez ilk kez görüntülendi. İşte o kareler….
Siber tehditlerin savuşturulduğu USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor. Bunlar, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) ile koordineli çalışıyor.
Türkiye genelindeki internet altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar burada anlık belirlenerek bertaraf ediliyor.
"SİBER GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VAZGEÇİLMEZ HALE GELDİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, siber saldırıların son yıllarda daha da önem kazandığını, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik konumun da etkisiyle siber güvenliğinin sağlanmasının vazgeçilmez hale geldiğini söyledi.
Bugünün dünyasında bütün işlemlerin bilgisayarlardan ve mobil cihazlar üzerinden yapıldığına işaret eden Sayan, söz konusu cihazları kullanırken oluşturulan konfor alanında tehditlerle de karşı karşıya kalındığını anlattı.
Sayan, Türkiye'nin siber tehditleri en az seviyede hissetmesi için USOM'un kurulduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle USOM'un resmi açılışını 10 Şubat'ta yapacağız." dedi.
"ÜLKEMİZİ 'BEN DE VARIM' DİYENLERLE KORUYORUZ"
Kamu ve özel sektör kuruluşlarında 1200'ü aşkın siber olaylara müdahale ekibinin bulunduğu bilgisini veren Sayan şöyle konuştu:
"Tamamen milli ve yerli imkanlarla oluşturduğumuz yazılımlarla ülkemizi siber tehditlere karşı 'Ben de ülke savunmasında varım' diyen arkadaşlarımızla 7/24 koruyoruz. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında 1200'ü aşkın siber timimiz var. Siber tehditlerin savuşturulduğu bu merkezde ise 150 kişilik uzman ekip operasyonu yönetiyor. Bu ekipler, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki SOME'lerle koordineli çalışıyor. Bu ekiplerde 4 bine yakın kişi SOME İletişim Platformumuza kayıtlı durumda bulunuyor. Koordinasyon buradan yapılıyor. Yani biz burada siber tehditleri algılıyoruz, SOME İletişim Platformu üzerinden yapılması gerekenleri paydaşlarımıza iletiyoruz ve takipçisi oluyoruz."
"GÜCÜNÜZ ZİNCİRİN EN ZAYIF HALKASI KADAR"
Siber saldırılara karşı savunmanın hep birlikte yapılacağını vurgulayan Sayan, "Gücünüz zincirin en zayıf halkası kadar. Boşluk bulunan yerden saldırıya maruz kalıyorsunuz." diye konuştu.
Özellikle son yıllarda artan zararlı yazılımları "koronavirüs"e benzeten Sayan, bu virüsün gündem olmasından faydalanan saldırganların ürettiği zararlı yazılımları da kısa süre önce belirleyerek "komuta kontrol" sunucularına yönelik tedbirler aldıklarını bildirdi.
Sayan, siber tehditlere karşı erken harekete geçmenin önem taşıdığına dikkati çekti. Türkiye'nin bir süre önce Wannacry adlı zararlı yazılımın hedefi olduğunu anımsatan Sayan, bundan kaynaklı zafiyetin USOM ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde bertaraf edildiğini ve çok az etkiyle bu saldırının ülkeyi teğet geçtiğini dile getirdi.
USOM'un açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "taçlandırılacağını" ifade eden Sayan, 7/24 var olan siber saldırılara karşı burada mücadele verildiğini vurguladı.
Sayan, yerli olarak üretilen Avcı, Azad ve Kasırga gibi programları kullanarak ülkenin bilişim altyapısını zafiyete uğratacak tehditlere karşı USOM'un sürekli tarama yaptığını söyledi.