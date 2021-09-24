Ukrayna’dan flaş Bayraktar TB2 hamlesi! ABD’de Başkan Erdoğan ile SİHA için görüştüler!

"UKRAYNA TOPRAKLARINDA BAYRAKTAR FABRİKASI KURULACAK"

TRT'nin haberine göre; Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı.