Ukrayna'dan flaş Bayraktar TB2 hamlesi! ABD'de Başkan Erdoğan ile SİHA için görüştüler!
Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki üstün başarıları ile dünyayı kendisine hayran bırakan Bayraktar TB2'leri almak için birçok ülke sıraya girdi. Son olarak Irak Savunma Bakanı SİHA'lar ve ATAK helikopterine talip olduğunu açıklarken Ukrayna'dan yeni bir hamle geldi. Ordu envanterine SİHA'ları ekleyen Ukrayna, Bayraktar TB2'lerin üretimi için ülkede fabrika kurulacağını açıkladı.
Türkiye'nin sahada oyun değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2, birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna, şimdi de insansız hava araçlarını kendi topraklarında üretmeye hazırlandığını açıkladı.
"UKRAYNA TOPRAKLARINDA BAYRAKTAR FABRİKASI KURULACAK"
TRT'nin haberine göre; Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı.
Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin New York'taki görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirtti ve "Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak." diyerek memnuniyetini dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KIRIM'IN İLHAKINI TANIMIYORUZ" AÇIKLAMASI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz." açıklaması için teşekkür etti.
Rusya'dan ise "Kırım konusunda Türkiye ile farklı görüşleri paylaşıyoruz." açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu farklılığın iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için engel teşkil etmediğini ifade etti.