16 şehri birbirine bağlıyor! Kömürhan Köprüsü'nden ekonomiye dev katkı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Orta Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan noktada stratejik öneme sahip olan Kömürhan Köprüsü, 2 Ocak'ta hizmete açılmıştı. 660 metre uzunluğundaki ve 16 ilin geçiş noktasındaki köprü açıldığı tarihten bugüne sürücülere güvenli yol imkanını sunarak mesafe ve konfor kolaylığı sağlıyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip olan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü düzenlenen törenle 2 Ocakta açılmıştı. 16 ilin geçiş noktasında bulunan köprü, açıldığı tarihten bugüne sürücülere güvenli yol imkanını sunarak mesafe ve konfor kolaylığı sağlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti.
Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, tüneller ve yol yapımı ile de zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlıyor.