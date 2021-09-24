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16 şehri birbirine bağlıyor! Kömürhan Köprüsü'nden ekonomiye dev katkı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Orta Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan noktada stratejik öneme sahip olan Kömürhan Köprüsü, 2 Ocak'ta hizmete açılmıştı. 660 metre uzunluğundaki ve 16 ilin geçiş noktasındaki köprü açıldığı tarihten bugüne sürücülere güvenli yol imkanını sunarak mesafe ve konfor kolaylığı sağlıyor.

24.09.2021 13:27 - Son Güncelleme: 24.09.2021 13:47
16 şehri birbirine bağlıyor! Kömürhan Köprüsü’nden ekonomiye dev katkı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip olan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü düzenlenen törenle 2 Ocakta açılmıştı. 16 ilin geçiş noktasında bulunan köprü, açıldığı tarihten bugüne sürücülere güvenli yol imkanını sunarak mesafe ve konfor kolaylığı sağlıyor.

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16 şehri birbirine bağlıyor! Kömürhan Köprüsü’nden ekonomiye dev katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti.

16 şehri birbirine bağlıyor! Kömürhan Köprüsü’nden ekonomiye dev katkı

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.

16 şehri birbirine bağlıyor! Kömürhan Köprüsü’nden ekonomiye dev katkı

Eyfel Kulesinde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsünün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi.

16 şehri birbirine bağlıyor! Kömürhan Köprüsü’nden ekonomiye dev katkı

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, tüneller ve yol yapımı ile de zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlıyor.

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