16 şehri birbirine bağlıyor! Kömürhan Köprüsü’nden ekonomiye dev katkı

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, tüneller ve yol yapımı ile de zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlıyor.