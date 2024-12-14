THY'nin Dubai-İstanbul seferinde 'business' bölümünde uçan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, alkolün dozunu kaçırınca olanlar oldu. Özcan'ın diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.