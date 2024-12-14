THY uçağında 'business' yolcu bölümünde yaşanan skandal tüm ülkenin gündemine oturdu.
THY'nin Dubai-İstanbul seferinde 'business' bölümünde uçan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, alkolün dozunu kaçırınca olanlar oldu. Özcan'ın diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.
KARA LİSTEYE ALINDI
Abdülkadir Özcan, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hakkında şikayetçi olunmadığı için ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özcan'ın kara listeye alındığını bildirdi.
PETLAS AÇIKLAMA YAPTI
Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a ilişkin şirketten açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özcan'ın görevine son verildiği belirtildi.
Petlas, Özcan'ın görevden alındığını şu sözlerle duyurdu:
-14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
ABDÜLKADİR ÖZCAN KİMDİR?
Abdülkadir Özcan, Motorlu taşıtlar için lastik üreten Petlas'ta Yönetin Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı. Aynı ismi taşıdığı dedesi Abdülkadir Özcan Petlas'ı 2005 yılında 70 milyon dolara Kombassan Holding'den satın aldı.
Petlas 1976'da Petrokimye Holding tarafından kuruldu. 1997'de özelleştirilerek Kombassan Holding'e geçti. Dedesi Abdülkadir Özcan 2008 yılında hayatını kaybetti. Ailesine büyük bir servet bıraktı. Dede Özcan'ın ardından Petlas'ın başına oğlu Mustafa Özcan geçti. Mustafa Özcan, Abdülkadir Özcan'ın babasıdır.