Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı

Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.