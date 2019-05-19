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Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler başladı.

19.05.2019 10:08 - Son Güncelleme: 19.05.2019 10:11
Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı

19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı.

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Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı

19 Mayıs kutlamaları, sabah 07.30'da Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Vali Osman Kaymak, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı

Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele'yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü.

Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı

Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı
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