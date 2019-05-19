Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler başladı.
19.05.2019 10:08
- Son Güncelleme: 19.05.2019 10:11
19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı.
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Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele'yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü.
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