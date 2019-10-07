ÖSO Fırat’ın doğusu için Türkiye'den talimat bekliyor! İşte ilk fotoğraflar
Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK'nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO'nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, "Ankara'dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat'ın doğusuna geçip PKK'nın kökünü kazıyacağız" dedi.
07.10.2019 12:29
- Son Güncelleme: 07.10.2019 12:51
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak.
Son 1 hafta içerisinde her gün tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ÖSO askerleri, eğitimlerini gözden geçirerek, yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptı.
ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ve Süleyman Şah grupları, daha önce terörden arındırılan Afrin'de adeta savaş tatbikatı yaptı.
Ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı Fırat'ın doğusu tatbikatına yaklaşık 2 bin ÖSO askeri katıldı.
"FIRAT'IN DOĞUSUNDA PKK'NIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
Ankara'dan gelecek bir talimatla, Fırat'ın doğusuna geçeceklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir şöyle dedi: