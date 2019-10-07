ÖSO Fırat’ın doğusu için Türkiye'den talimat bekliyor! İşte ilk fotoğraflar

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK'nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO'nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, "Ankara'dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat'ın doğusuna geçip PKK'nın kökünü kazıyacağız" dedi.

07.10.2019 12:29 - Son Güncelleme: 07.10.2019 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





