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Haberler Güncel 2023 dünyanın en güçlü askeri orduları belli oldu! Asın bayrakları! Türkiye'nin sıralaması öyle bir yerde ki...

2023 dünyanın en güçlü askeri orduları belli oldu! Asın bayrakları! Türkiye'nin sıralaması öyle bir yerde ki...

2023'ün en güçlü orduları belli oldu. Global Firepower en yüksek askeri güçleri sıraladı. Türk ordusunun yer aldığı sıralama ise gurur verici. Savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterlerin göz önünde bulundurularak sıralanan listesini sizler için derledik. İşte 2023 dünyanın en güçlü askeri orduları...

takvim.com.tr
27.10.2022 19:44 - Son Güncelleme: 05.01.2023 15:54
2023 dünyanın en güçlü askeri orduları belli oldu! Asın bayrakları! Türkiye’nin sıralaması öyle bir yerde ki...

2023 dünyanın en güçlü orduları listesi yayımlandı. 2023 Global Firepower tarafından yayınlanan liste tüm dünya tarafından merak edildi. Türkiye'nin sıralamasını görenler ise sosyal medyadan gurur verici paylaşımlarda bulundu. İşte 2023 dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin askeri gücü...

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2023 dünyanın en güçlü askeri orduları belli oldu! Asın bayrakları! Türkiye’nin sıralaması öyle bir yerde ki...

100-KAMERUN

2023 dünyanın en güçlü askeri orduları belli oldu! Asın bayrakları! Türkiye’nin sıralaması öyle bir yerde ki...

99-MOĞALİSTAN

2023 dünyanın en güçlü askeri orduları belli oldu! Asın bayrakları! Türkiye’nin sıralaması öyle bir yerde ki...

98-ZİMBABVE

2023 dünyanın en güçlü askeri orduları belli oldu! Asın bayrakları! Türkiye’nin sıralaması öyle bir yerde ki...

97-ÇAD

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